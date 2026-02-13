В ОП підтвердили, що нові тристоронні мирні переговори відбудуться наступного тижня у Женеві

Новий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні у форматі Росія – США – Україна відбудеться вже 17 – 18 лютого.

Зустріч планується в Женеві. В Офісі президента України підтвердили підготовку до нового раунду. Так, радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що українська сторона активно готується до переговорів станом на сьогодні.

Чого очікувати від зустрічі?

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, який зі свого боку теж анонсував перемовини, російську делегацію цього разу очолить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Варто також нагадати, що Володимир Мединський вже раніше очолював російську делегацію на переговорах. Він став відомим завдяки своїм довгим історичним монологам.

Зокрема йдеться про те, що цей переговорник може годинами розповідати про Рюриковичів, Київську Русь, "історичні традиції" та подібні теми, замість того, щоб зосереджуватися на конкретних політичних, безпекових чи практичних питаннях порядку денного.