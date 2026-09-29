Таку "ситуативну відповідь" нещодавно видав "штатний голос" путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що надання Збройним силам України супутникового інтернету Starlink для ударів углиб Росії може призвести до "небезпечних наслідків" і "застеріг" генерального директора SpaceX Ілона Маска від такого кроку. Про це пише Юрій Федоренко.

Болюча тема для росіян

Простіше кажучи, Пєсков видав поточну фобію господаря Кремля.

Якби Ілон Маск керувався настановами московських дідуганів, він свого часу не відключив би Starlink росіянам. Але сам факт, що з вуст речника Кремля злетіла фраза про супутниковий інтернет, означає, що тема для росіян вкрай болюча і що вона на порядку денному в багатьох столицях та транснаціональних офісах.

Зокрема, кілька днів тому президент Фінляндії Александер Стубб закликав власника SpaceX Ілона Маска розширити покриття супутникового зв’язку Starlink для українських військових на території, де застосовуються російські пускові установки балістичних ракет. Фінський президент нагадав про необхідність цього кроку в контексті формування зимового пакета допомоги для нашої країни.

Що робить Україна?

Звісно ж, прямі переговори з офісом SpaceX веде й українська сторона. З відкритих джерел відомо, що свого часу безпосередньо до Ілона Маска з цього приводу звертався Михайло Федоров, на той час міністр оборони України. Американський бізнесмен не відмовив у проханні, але підкреслив, що відповідне політичне рішення має затвердити Білий дім.

Влітку 2026 року Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому порушив це питання. Станом на сьогодні цей переговорний трек обплутаний "дипломатичним туманом", але це не означає, що питання "на паузі". Зимовий пакет допомоги для України формується, і позитивне рішення Дональда Трампа та Ілона Маска все ще може бути його частиною.

Утім, від прогнозів краще утриматися – зрештою, завжди краще віддавати перевагу не прогнозуванню, а плануванню. У будь-якому разі можливості використання Силами оборони України супутникового інтернету Starlink – лише окремий випадок загальної технологічної переваги колективного Заходу та України над східним агресором.

Важко навіть перелічити, скільки нових розробок ми тестуємо щотижня та скільки нових договорів укладає Україна з європейськими партнерами.

Достатньо нагадати, що минулого тижня українські військові успішно протестували чотири реактивні дрони-перехоплювачі, які протидіють реактивним шахедам. Кілька бойових підрозділів уже тестують ШІ-систему SPECTR для аналізу бойових даних і планування операцій. Стартував проєкт "Армія роботів", що передбачає залучення інвестицій у сектор defense tech та спільне тестування рішень із Силами оборони України.

Технологічна революція на полі бою триває. Протягом усієї війни ми давали ворогу асиметричну відповідь. Так було, так є і так буде. Цього, власне, й боїться Кремль.

Правильно боїться: слабке місце противника полягає в тому, що він – ворог сучасності. Ми зробимо все, щоб він і надалі програвав битву технологій. Сучасність переможе. Ми переможемо. Тримаймо стрій. Слава Україні!