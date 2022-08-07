кремль "нарізав" розвідці завдання перебити постачання зброї Україні, – ексспівробітник СБУ

Поки російські війська на фронті, то розвідка й дипломатія виконують завдання, які їм "нарізає" кремль. А саме – перебити постачання іноземного озброєння Україні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Він зазначив, що з одного боку працюють російські військові разом з місцевими коректувальниками та нашими колаборантами. Вони намагаються зʼясувати, яким же чином Україна везе із західного кордону всі ці ешелони з технікою.

Одного часу намагалися гатити мости через Дніпро, щоб перебити (постачання – 24 канал). Проте нічого в них не вийшло. Тоді гатили по залізничних коліях у Львові та намагалися взагалі все розбомбити – теж не працює,

– розповів Іван Ступак.

За його словами, через це окупанти перейшли на іншу тактику. Вони вирішили, що треба, аби європейці та американці просто перестали давати зброю.

Amnesty International

Іван Ступак пригадав, що на американському каналі вийшов сюжет про зброю Україні. Там розповіли, що нібито тільки 30% потрапляє на фронт, а решта невідомо де губиться. Гостями цього сюжету були саме співробітники Amnesty International.

Безпосередня робота в США

Ексспівробітник СБУ зазначив, що розвідка й дипломати працюють безпосередньо в США. Там вони вмовляють американців не давати зброю, тому що "навіщо давати українцям, адже це російська територія впливу", "Україна й так програє, а ви туди ще свої гроші кидаєте" чи "використовуйте ці гроші на себе".

Бачимо цікаві наративи, коли в медіа від окремих людей чи організацій зʼявляється: "навіщо годувати Україну, давайте на Алабаму будемо втрачати, на Аризону, на Техас. У нас багато проблем". Тобто намагаються диференціювати всі ці проблеми й перерізати кошти безпосередньо від постачальника,

– пояснив Іван Ступак.

Він зазначив, що, можливо, саме таким чином їм поки вдається стримати уряд США від постачання Україні серйозного ракетного озброєння.

"Те, що я знаю, зараз це питання упирається у 2 людей – керівника центрального розвідувального управління та помічника президента США з нацбезпеки. Зараз, начебто, ці 2 людини тримають весь процес надання Україні цього озброєння. І сенат, і конгрес – всі погодилися. Вірю, що це тимчасово, але росіяни будуть працювати та максимально "обливати брудом" наших військових, наших політиків", – додав Ступак.

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