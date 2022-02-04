Кремль готує кілька провокацій, – правозахисник сказав, на кого їх спрямують

Кремль готує кілька провокацій проти України. Ймовірно, вони стосуватимуться людей з паспортами Росії, дітей зокрема.

Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Згідно з його інформацією, у Росії вважають, що однієї провокації буде замало для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення.

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Росія використає акторів для провокацій

"Кремль готує кілька провокацій. Всі вони будуть направлені на людей з паспортами Росії, і саме на дітей. Тобто використовуватиме такі акторські провокації, що начебто "Україна посягнула на життя дітей ОРДЛО", батьки яких – громадяни Росії", – розповів Лисянський.

Щодо знімальних майданчиків, то є Donbass Today – це відділення Russia Today, вони почали працювати у 2021 з території ОРДЛО. Тому там дійсно все готово. Провокацій буде декілька й на різних направленнях – на Донбасі й на кордоні зокрема. Павло Лисянський Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки

Згідно з інформацією Лисянського, на територію ОРДЛО вже приїхали так звані куратори провокацій з Росії.

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Провокації Росії: коротко