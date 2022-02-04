Кремль готує кілька провокацій, – правозахисник сказав, на кого їх спрямують
Кремль готує кілька провокацій проти України. Ймовірно, вони стосуватимуться людей з паспортами Росії, дітей зокрема.
Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Згідно з його інформацією, у Росії вважають, що однієї провокації буде замало для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення.
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Росія використає акторів для провокацій
"Кремль готує кілька провокацій. Всі вони будуть направлені на людей з паспортами Росії, і саме на дітей. Тобто використовуватиме такі акторські провокації, що начебто "Україна посягнула на життя дітей ОРДЛО", батьки яких – громадяни Росії", – розповів Лисянський.
Щодо знімальних майданчиків, то є Donbass Today – це відділення Russia Today, вони почали працювати у 2021 з території ОРДЛО. Тому там дійсно все готово. Провокацій буде декілька й на різних направленнях – на Донбасі й на кордоні зокрема.
Згідно з інформацією Лисянського, на територію ОРДЛО вже приїхали так звані куратори провокацій з Росії.
Лисянський про провокації Росії: дивіться відео
Провокації Росії: коротко
- 7 січня державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що Росія може вдатися до провокації, щоб застосувати військову силу.
- Згодом таку інформацію підтвердили у Пентагоні та Білому домі. За даними американських ЗМІ, Кремль почне провокації за кілька тижнів до вторгнення в Україну.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що не здивований інформацією про ймовірну підготовку фейкового "приводу" для нападу Росії.