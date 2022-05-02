Кремль готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник

В Кремлі планували до 9 травня захопити Донецьку та Луганську область, але їм це не вдається. Тому в цей день в Росії планують оголосити відкриту мобілізацію.

Плани Росії до 9 травня

Про це в інтерв'ю виданню заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію.

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Головний військовий розвідник підтвердив що це станеться це 9 травня.

Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації,

– сказав Кирило Буданов.

Він також зазначив, що російські окупанти планували отримати перемогу на Донбасі до 9 травня, але цього точно не станеться, бо вони не встигають.

"В них був головний термін – встигнути до 24 квітня закінчити "спецоперацію", вони його повністю провалили. А друга дата – це завершити хоча б на Донбасу до 9 травня. Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу. Як буде Путін проводити цей парад? Що він буде казати", – пояснив Буданов.

За його словами Путін не може визнати, що Росія програє Україні. Промиті пропагандою росіяни не зрозуміють цього, тому їм потрібно показати серйозного супротивника, щоб виправдати свої військові невдачі.

Окупанти демотивовані

Кирило Буданов додав, що російські військові абсолютно демотивовані. Але вони змушені виконувати накази і будуть це робити.

Проте є військова вертикаль, – їм приходять команди і вони будуть змушені їх виконувати. Хочеш, не хочеш, є наказ і ти його будеш виконувати. Не виконуєш – сідаєш у в’язницю, багато є різних варіантів. Тому суттєвого значення їхній моральний стан не має. Вони будуть виконувати наказ,

– сказав начальник головного управління розвідки.

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