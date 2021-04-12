Кремль хоче капітуляції України, – критик Путіна Піонтковський про загрозу масштабної війни

Російський опозиціонер Андрій Піонтковський переконаний, що Володимир Путін хоче капітуляції України. Щодо масштабної агресії, то лідер Кремля радше шантажує, адже війна завдасть удару по самій владі.
Джерело:"Українська правда"
Російський математик, публіцист і аналітик, також відомий критик путінського режиму Андрій Піонтковський, який з 2016 року живе у США, розповів в інтерв'ю виданню про ставлення Путіна до України та загрозу війни.
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Що хоче Кремль
За словами Піонтковського, верхівка на чолі з Путіним хоче
- капітуляції України, повного підпорядкування Москві;
- визнання Заходом так званої "нової Ялти", коли Україна і весь пострадянський простір є зоною виняткового впливу і домінування Росії.
Загроза повномасштабної війни
Опозиціонер відзначив, що для російського лідера набагато важливіша думка різних груп оточення і силовиків, які можуть загрожувати його владі, а не масова російська свідомість. Піонтковський переконаний, що суспільство не сприйме війну.
Неминучі втрати вкрай негативно позначаться на російській владі. На її стійкості,
– зазначив він.
Із застереженням, але він погоджується з багатьма експертами, які говорять, що Путін усвідомлює всі небезпеки великомасштабної війни. "Те, що він робить, – шантаж", – пояснив аналітик.
Крім того, критик глави Росії звернув увагу на образ Путіна, який грає в слабака – "коли два автомобілісти спрямовуються назустріч один одному, слабак повинен поступитися".
Коротко про російські війська біля кордону України
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності. Однак у Кремлі періодично звучать заяви, що ситуація на Сході України є "небезпечною для Росії", тому там начебто потрібно захищати російськомовне населення.
- Міжнародна спільнота заявляє про підтримку України та готовність за потреби допомогти.