Кремль намагається зірвати доступ ЗСУ до Starlink, – WP про експерименти Росії

Слід розуміти, що під час війни Росії проти України важлива не лише авіація, артилерія та танки. Надзвичайно важливі також квадрокоптери і зв'язок. Зокрема, супутниковий від Starlink.

Журналісти, які вивчили секретну доповідь американської розвідки, виявили, що росіяни намагалися втрутитися у доступ наших захисників до інтернету. Вони хотіли порушити роботу супутникового зв'язку Starlink, який Ілон Маск надав Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Хотіли залишити ЗСУ без зв'язку

Документ пролив світло на те, що Москва упродовж місяців експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол". З її допомогою окупанти прагнули порушити передачу даних Starlink в Україні.

Слід розуміти, що документ не демонструє, чи були експерименти росіян вдалими. Водночас висновки розвідки вражають, наголошують у виданні. Адже вони, схоже, підтверджують підозри, які раніше були у спостерігачів.

На їхню думку, програма, яку буцімто розробили для захисту супутників Кремля, може використовуватися для атаки інших супутників, які використовують противники.

У виданні зазначають, що компанія SpaceX, якій і належать Starlink, від коментарів відмовилася. Торік навесні Ілон Маск коротко коментував намагання Кремля атакувати його супутниковий зв'язок. У травні він написав у твітері, що хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння та злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Як на це реагує Пентагон і Міноборони України

На питання щодо витоку оцінки Пентагон не відповів. Водночас у відомстві наголосили на важливості супутникового зв'язку для українських військових.

Ці системи становлять важливий рівень в комунікаційній мережі України,

– зазначив майор Чарлі Дітц, речник Міністерства оборони.

Він також додав, що міністерство "як і раніше зосереджене на наданні українцям супутникового зв'язку, якого вони потребують".

Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля росіян. Ба більше, вони "вживають заходів для їх нейтралізації".

Що логічно, посольство Росії у Вашингтоні на запит журналістів не відповіло. Тож коментаря зі сторони країни-агресорки отримати не вдалося.

Журналісти підкреслюють, що Starlink "виявилися життєво важливими" для наших захисників. Українські військові покладаються на ці невеликі портативні термінали для зв'язку на полі бою, а також під час передачі даних розвідки. Водночас зазначають, що окупантам складніше перебити супутникові засоби зв'язку, на відміну від радіостанцій і мобільних телефонів.