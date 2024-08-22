"Замилюють очі": Кремль почав масштабну інформкампанію, аби виправдати втрати Курщини, – ISW

Кремль впроваджує інформаційну кампанію, яка мала б "відбілити" їх бездіяльність у Курській області та стрімке просування ЗСУ у захопленні російських територій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті станом на 22 серпня.

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Кремль активно намагається переконати російське суспільство прийняти обмежену українську присутність у Курській області як "нову норму" і применшити значення перебування там українських військ,

– ідеться у звіті.

Зокрема, про це писали російські опозиційні ЗМІ з посиланням на урядові джерела, близькі до Путіна. Зазначають, що Кремль намагається використовувати пропаганду, аби переконати росіян, мовляв, повернуть території Курщини після того, як досягнуть успіхів на сході України.

Замилюють очі росіянам

Путінський режим намагається замилити очі росіянам кампаніями з надання гуманітарної допомоги постраждалим жителям Курської області. Також у Кремлі наказали не скасовувати вибори губернатора Курської області у вересні, "щоб звести до мінімуму паніку в регіоні".

При цьому Російська Центральна виборча комісія таки вирішила відкласти місцеві вибори в 7 районах Курської області, які постраждали від бойових дій, через ризики для безпеки.

Намагаються змістити акцент

Російське телебачення висвітлює операцію України в Курській області як обмежену, натомісь активно намагається акцентувати на просуванні російських окупантів на Покровському напрямку на Донеччині. Пропаганда зображує це як велику перемогу.

Імовірно, Кремль використовує цю кампанію, щоб виграти час для відповіді на українську операцію у Курській області після досягнення своїх наступальних цілей на сході України,

– вважають в ISW.

Кремль прийняв нову реальність на Курщині

Аналітики також цитують росЗМІ, які пишуть, що Кремль спершу був шокований вторгненням України в Курську область, але заспокоївся упродовж тижня нібито тому, що українські війська просувалися подалі від густонаселених регіональних центрів, таких як Курськ.

Російські чиновники вважають, що бої у Курській області триватимуть ще протягом місяців, вказуючи на те, що Кремль, можливо, не поспішає вибивати українські сили з регіону, а натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям у східній Україні.