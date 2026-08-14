Лавров надіслав меседж США: як відреагують у Вашингтоні

Москва знову намагається вибудувати розмову зі Сполученими Штатами так, ніби ключові рішення щодо війни можна ухвалювати без участі України. Через заяви Сергія Лаврова Кремль водночас сигналізує Вашингтону, Європі та власній аудиторії, що не відмовляється від такого підходу.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, на що розраховує Росія, надсилаючи такі сигнали адміністрації Дональда Трампа. Москва має кілька каналів впливу у США і намагатиметься використати їх у переговорах, однак цього разу можливості тиснути на Київ можуть виявитися іншими, ніж раніше.

Що Кремль намагається нав'язати Заходу?

У Москві й далі виходять із уявлення, що світ має ділитися на кілька великих держав, які можуть домовлятися між собою про долю інших. Росія намагається поставити себе в один ряд зі США і в цій моделі відводить Україні роль країни, яка нібито не повинна самостійно визначати власні рішення.

Вони вірять, що можуть понад Україною спілкуватися з іншими країнами й вирішувати нашу долю поза нашою увагою. Що ми маємо стояти осторонь, бо "дорослі розмовляють, ви сюди не пхайтеся",

– сказав Городницький.

Просувати таку позицію Кремль намагається не лише публічними заявами. У Росії залишаються канали комунікації зі США через Кирила Дмитрієва, бізнесові, політичні та інші зв'язки. Раніше такі контакти вже збігалися з рішеннями, які створювали Україні проблеми – від затримок окремого озброєння до обмежень у постачанні та передачі розвідувальних даних.

На жаль, були випадки, коли ці зв'язки спрацьовували і Україні ставили палки в колеса. Якщо це інколи працює, чому б Росії цим не користуватися?

– зауважив політичний експерт.

Заява Лаврова має ще дві аудиторії. Росіянам Кремль показує, що нібито саме Москва вирішуватиме майбутнє України, а не навпаки. Європейським країнам водночас надсилають сигнал не посилювати суб'єктність Києва і не розраховувати на швидке завершення протистояння на умовах України.

Вашингтон може знову тиснути на Київ

Погрози Росії "заморозити Україну" взимку не є новими. Подібну риторику Москва використовувала ще у 2000-х, погрожуючи перекрити газ, а тепер намагається підкріпити її ударами по енергетиці. Водночас Кремль може використати тему майбутніх переговорів, щоб знову домагатися від Вашингтона обмежень для України.

Чи може це через призму майбутніх переговорів призвести до погіршення передачі озброєння чи розвідданих від Сполучених Штатів? На жаль, так. Це можливо,

– сказав Городницький.

До кінця року Москва намагатиметься переконувати адміністрацію Трампа, що зниження українського тиску на Росію нібито допоможе наблизити припинення вогню. Трамп прагне показати бодай якийсь результат у питанні завершення бойових дій, тому така тактика для Росії залишається вигідною.

Росіяни будуть постійно давати надію, що вогонь припиниться, якщо натиснути на Україну і не дати їй бити по Новоросійську, Москві чи Пітеру. Вони будуть годувати обіцянками, а Трамп на це ведеться, тому що хоче припинення вогню,

– наголосив політичний експерт.

Водночас можливості США безпосередньо обмежувати українські далекобійні удари вже відрізняються від минулорічних. Значна частина таких атак здійснюється власними засобами України, тому Київ може вимагати зустрічних кроків, якщо партнери просять утриматися від ударів по певних об'єктах.

Українська сторона вже пропонувала взаємний принцип: Росія не атакує Одесу – Україна не б'є по Новоросійську, однак Москва від такого формату відмовляється.

Городницький оцінив переговорну тактику Росії: дивіться відео