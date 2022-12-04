Кремль навряд чи досягне серйозних успіхів у війні: як це впливає на ситуацію в самій Росії

Росіяни за дев'ять місяців війни вже втомилися слухати про "взяття Києва за 3 днів" і те, що "спецоперація" Росії нібито йде за планом. Нещодавні соціологічні опитування свідчать про те, що підтримка населенням Росії війни проти України суттєво знижується.

Як заявили у розвідці Британії із посиланням на незалежне російське ЗМІ, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% заявляють про підтримку продовження конфлікту.

Важливо "Мирних переговорів" вже просять 44% росіян, особливо – молодь, – ISW

Ці результати узгоджуються з окремим опитуванням, проведеним у жовтні 2022 року, в якому 57% респондентів висловилися на користь переговорів. А у квітні 2022 року близько 80% росіян заявляли про підтримку операції.

Попри зусилля російської влади, спрямовані на забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року.

Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення,

– зазначили у розвідці Британії.

У росіян росте "втома від війни"

Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що через поразки окупантів, підтримка Путіна та війни серед звичайних громадян Росії падає. Однак, згідно з недавніми опитуваннями, станом на 2 грудня 74% росіян все ще підтримують дії своїх військ у війні в Україні

Серед них 42% респондентів – "рішуче підтримують" і 32% – "частково підтримують" війну. Хоча як "частково" чи тим паче "рішуче" можна підтримувати геноцид людей, не вкладається у рамки здорового глузду.