Кремль не знає, що робити з окупованими територіями: у МВС назвали 3 сценарії

Усі плани росіян у війні проти України зазнали краху. Тепер ворог починає думати над тим, в якій складній ситуації опинився та як з неї виходити.

Росіяни намагаються ввести на окупованих територіях свої правила та закони. Втім, чіткого плану, що робити далі, ворог не має.

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Плани Росії щодо окупованих територій

Як розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко, зараз Кремль не має розуміння того, що йому робити з окупованими територіями. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

У ворога був план станом на 24 лютого, коли він почав війну проти України, але українські армія та народ зламали усі їхні задуми, тож окупанти не знають, що робити далі.

Ворог розглядає три варіанти: залишити якісь "Херсонські народні республіки", зробити анексію та приєднати до Росії або ж створити якусь квазідержаву та намагатися гратися у відновлення Радянського Союзу,

– сказав Денисенко.

У Кремлі думки щодо подальших дій розділилися. Думки про анексію заглушили протести тих, хто ще сподівається на переговорний процес та вихід Росії з війни з бодай якоюсь можливістю співпрацювати з цивілізованим світом.

Окрім того, Росія дуже боїться нашкодити Китаю, в якого на порядку денному стоїть Тайвань. Окупанти не хочуть додавати до коаліції Заходу ще такого потужного союзника. Наразі ворог не прийняв жодного чіткого рішення та вирішив чекати, як далі буде розвиватися ситуація.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Надзвичайно складна ситуація у заблокованому Маріуполі. Стало відомо про різке зростання смертності серед цивільних: їхні життя забирають не лише обстріли рашистів, а й послаблений через голод імунітет, стреси та важкі санітарні умови за повної відсутності медичної допомоги. Навіть попри це окупанти не пускають у місто українські гуманітарні вантажі.

Донецьк залишився без води. Винні у всьому росіяни – вони відправили на війну проти України всіх працівників водоканалу. Ворог також мобілізовує вчителів та усіх, кому може дати в руки зброю та змусити воювати.

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