Путін знає, що відбувається: скільки ще Росія зможе тримати "московські понти"

Російська влада продовжує створювати для внутрішньої аудиторії картину нібито контрольованої війни та близької перемоги, хоча сама система вже відчуває наслідки затяжного протистояння. Водночас очікувати, що накопичені проблеми автоматично приведуть Росію до швидкого обвалу, не варто.

Український журналіст та колишній кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому не вірить у версію, що від Путіна приховують реальний стан справ, і від чого залежить, як довго Кремль ще зможе підтримувати свої "московські понти".

Путін розуміє, що відбувається

Версія про те, що російський диктатор нібито не знає про втрати, проблеми в економіці чи удари по російських об'єктах, Цимбалюка не переконує. Певна маніпуляція інформацією навколо Путіна можлива, однак він вважає, що вона не змінює загального розуміння ситуації самим очільником Кремля.

У нього не так багато варіантів. Вони ж грають у гру, яка називається "московські понти". А московські понти, якби світилися, то Москва була б другим Лас-Вегасом,

– сказав журналіст.

Для російської системи важливо підтримувати відчуття, що війна нібито розвивається за планом. Саме тому всередині країни продовжують створювати картину близької перемоги, навіть якщо реальні результати не відповідають таким заявам.

Вони роблять вигляд, що виграють війну. Вони роблять вигляд, що от ще трошечки – і через два-три тижні вони захоплять Київ. Створюють цю реальність для того, щоб росіяни сильно не нервували,

– пояснив Цимбалюк.

При цьому Путін не стикається з необхідністю регулярно звітувати перед суспільством за невиконані обіцянки чи результати війни. Це дозволяє Кремлю довше підтримувати потрібну йому інформаційну картину.

На пропаганду грошей поки вистачає

Тривалість цієї моделі залежить не лише від пропаганди, а й від того, чи продовжує сама російська система отримувати ресурси. Цимбалюк звернув увагу, що нафта досі продається, а грошей, навіть якщо їх стало менше, вистачає для підтримання державної машини.

Поки система працює, нафта, як би там не було, продається. Гроші у них є, може, менше, на пропаганду вистачає,

– наголосив він.

Окремі ознаки виснаження в Росії вже помітні. Як приклад журналіст навів появу жінок-водійок автобусів у російських обласних центрах замість чоловіків, однак застеріг від висновку, що сама система вже перебуває на межі краху.

Не треба думати, що вони там на грані якогось обвалу. Вони стали бідніші, але це ж не означає, що вони там при смерті чи ще щось,

– сказав Цимбалюк.

Тому конкретної дати можливого економічного колапсу Росії він не називає. Наскільки довго Кремль зможе підтримувати нинішню модель, залежатиме передусім від рівня тиску на російську систему.

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