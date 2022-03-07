Кремль пропонує евакуювати українців в Росію

Третій день поспіль Україна намагається відкрити гуманітарні коридори у напрямку Маріуполя, Києва та інших міст. Але російська війська не дають цього зробити.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 7 березня розповіла, що близько о пів на першу ночі від російської влади надійшов лист, в якому вона запропонувала оголосити режимі тиші починаючи з 10:00 7 березня та відкрити гуманітарні коридори.

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При цьому гуманітарні коридори росіяни пропонують відкрити не в бік західної України, в Росію. При цьому агресори маніпулювали особистим проханням президента Франції Емануеля Макрона.

Які напрямки евакуації пропонує Росія:

Київ, Гостомель, Раків, Соснівка, Іванків, Оране, Чорнобиль – Гдень, Гомель з подальшою пересадкою на літак в напрямку Росії.

Харків – Нехотіївка, Бєлгород.

Суми – Суджа, Бєлгород.

Як ви бачили, вранці з'явилася інформація, що, мовляв, Російська Федерація в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори й режим припинення вогню задіюється з 10 ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Росію,

– наголосила Верещук.

Вона висловила сподівання, що Емануель Макрон зрозуміє, що його ім'я і щире намагання допомогти використовується і маніпулюється Росією.

До слова, у відповідь на таке звернення Україна направила своє бачення гуманітарних коридорів у такий самий час. Підкресливши у листі, що саме Росія обстрілює українських мирних жителів.

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