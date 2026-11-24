Росія намагається не допустити надання Україні дієвих гарантій безпеки після завершення війни. Водночас Кремль використовує дискусії про захист України, щоб посіяти сумніви щодо готовності НАТО виконувати зобов'язання перед власними членами, зокрема країнами Балтії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 листопада 2026 року.

Як Росія намагається дискредитувати гарантії НАТО?

Аналітики звернули увагу на заяву колишнього старшого радника президента США Джареда Кушнера від 22 листопада. Він повідомив, що Сполучені Штати готові розглянути надання Україні гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО.

Такий механізм має допомогти забезпечити тривалий мир і зменшити ризик повторного нападу Росії на Україну.

Однак у Москві вкотре виступили проти подібних домовленостей. Російські посадовці відкидають не лише гарантії за зразком 5-ї статті НАТО, а й можливість розміщення іноземних військ в Україні та постачання їй озброєння в межах майбутнього мирного врегулювання.

Зокрема, 20 листопада заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що вступ України до НАТО або навіть так зване "квазічленство" в Альянсі є неприйнятними для Москви. Ймовірно, він мав на увазі саме гарантії безпеки, які передбачатимуть зобов'язання союзників захищати Україну в разі повторної агресії.

Напередодні колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Кремль може готувати підґрунтя для майбутнього протистояння з НАТО. За його словами, вимоги Путіна до Альянсу можуть бути частиною небезпечного плану Росії щодо Європи.