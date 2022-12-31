Кремль розіслав ЗМІ новорічні методички: у них Росія "перемагає" НАТО

Адміністрація російського диктатора розіслала пропагандистам методички, у яких сказано, як "правильно" підсумовувати 2022 рік. У списку є згадка про "успішну" війну Кремля в Україні, не забули й про НАТО, ЄС та США.

Окрім того, у методичці вже пишуть, мовляв, "швидких перемог ніхто не чекає". Очевидно, через 10 місяців війни росіяни забули, як хизувались, що нібито вони "візьмуть" Київ за 3 дні.

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Варто зауважити, що вся пропагандистська методичка розділена на декілька частин: "головне", "посилення Росії", "СВО" – тобто війна, яку Росія почала в Україні та називає "спеціальною військовою операцією" та цілком абсурдний розділ з назвою "новий світопорядок".

Що у Путіна кажуть про війну в Україні

Відразу в першому "головному" розділі посіпаки диктатора пишуть, що, мовляв, почавши війну в Україні Путін "ухвалив єдине правильне рішення, запобігши нападу України та НАТО, що "готується", на територію Росії".

Путін продовжує свій маразм словами, що нібито Захід "готувався атакувати" Кремль ще у 2014 році. Тобто тоді, коли Росія окупувала український Крим та почала війну на Донбасі.

Війну в Україні пропагандисти називають "успішною". За даними адміністрації Путіна, мовиться про "захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".

Розширення кордонів Росії шляхом "возз'єднання" з Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії,

– кажуть пропагандисти.

Під "розширенням" в Кремлі розуміють Херсонську та Запорізьку області, проте зовсім "забули", що частина Херсонщини вже знову в складі України, а Запоріжжя – теж українське. Ба більше, у Кремлі не кажуть, що Росія втратила єдиний обласний центр, який захопила з 24 лютого 2022 року – місто Херсон.

Далі брехлива методичка, як і завжди у Москві говорили, пише, що нібито:

окупанти "успішно досягають мети "СВО" з "демілітаризації" та "денацифікації" України";

Росія воює не з Україною, а "з НАТО – найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка "не зламала російську армію";

"Захід надає все менше техніки та засобів Україні";

на війні в Україні "ситуація перебуває під контролем: затишшя на фронті пов'язане з перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих".

Аналізуючи останній пункт з "порадниці" пропагандистів, важко не згадати, що росіяни сотнями втрачають особовий склад на всій лінії фронту, особливо жорстокі бої на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

У пункті про "посилення" Росії та "новий світопорядок" багато абсурду

Пропагандисти Владіміра Путіна в блоці з дивною, аналізуючи реальний стан речей, назвою "посилення" Росії" пишуть, що потрібно акцентувати на "згуртуванні суспільства".

Як "доказ" описують "високий" офіційний рейтинг Путіна. Насправді він далекий від реальності, адже після програшів на фронті він почав падати.

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов розповів у грудні, що російській владі страшно дивитись у майбутнє, адже там вони бачать лише Гаагу або "ліхтарі".

Ба більше, в адміністрації російського диктатора вистачає безглуздості говорити про "покращення" економіки. Хоч у реальності там погано фактично з усім – проти Росії запроваджують санкції, все більше відомих компаній йдуть з їхнього ринку, через мобілізацію страждає ринок праці та ще довгий список погіршення в різних сферах.

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У найбільш сюрреалістичному розділі про "новий світоустрій" працівники Владіміра Путіна говорять, що нібито Росія є:

"лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу";

"лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу".

Наприкінці методички пропагандисти описали найкращий хворобливий сон Путіна, який ніколи не здійсниться, що нібито диктатор: "(Дає – 24 канал) Європі шанс "одуматися" та "повернути собі суб'єктність та майбутнє".

Адже наразі країни Європи нібито "васали" та "периферія" США. Ба більше, майбутнє у них є тільки "в тісній співпраці з Росією".