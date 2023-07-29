Кремль дедалі більше стурбований думками росіян про війну в Україні: в ISW назвали причини

У Кремлі усе більше переймається тим, як російський електорат ставиться до війни в Україні. У вересні вже цього року на країну чекають регіональні вибори, а навесні 2024-го – вибори президента. Тож, занепокоєння цілком зрозуміле.

Про зміни настроїв у владі Росії повідомили в Інституті вивчення війни. Зазначають. що якщо раніше там не дуже зважали на думку пересічних росіян, то наразі розуміючи, що невдоволення серед жителів значно зросло, не зважати на це стає ризиковано.

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Чиновники занервували

Аналітики звернули увагу, що ініціатива міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.

Джерела стверджували, що рада безпеки країни-агресора закликала адміністрацію президента не підтримувати ініціативу оборонного відомства через побоювання, що це викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги майбутнього можливого схвалення російського диктатора Путіна.

Ба більше, нібито міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, попри стурбованість ради безпеки. Джерела зазначили, що Путін підтримав ініціативу міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.

Тему війни оминають

В ISW звернули увагу також, що представники "Єдиної Росії" бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.

Як росіяни ставляться до війни