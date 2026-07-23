Кремль створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих заворушень, – ISW

Кремль, схоже, створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих заворушень через це. 22 липня державна дума Росії ухвалила законопроєкт, який дозволяє громадянам з незнятими та діючими судимостями, зокрема за злочини, пов'язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міноборони.

Про це пише ISW.

Що відомо про підготовку Росії до потенційної мобілізації?

Заступник міністра оборони Росії та начальник Головного військово-політичного управління МО Росії Віктор Горемикін заявив, що нові кроки у мобілізації розширять кількість росіян, які мають право на військову службу, та сприятиме російським зусиллям з набору військовослужбовців для війни в Україні у 2026 році.

Також росгвардія 21 липня опублікувала запропоновані поправки щодо розширення своїх правил цивільної оборони для захисту суспільства від "невизначених небезпек" під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

Ще у листопаді 2025 Путін підписав закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. В ISW тоді вважали, що Кремль, ймовірно, використає цей законопроєкт для проведення часткових резервних призів.

Кремль, схоже, створює умови для оголошення офіційної мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії в очікуванні громадянських заворушень, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною в російському суспільстві,

– зауважили аналітики.

Вони додали, що мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна і зрештою залежить від особистого сприйняття ним ситуації на фронті та стабільності Кремля.

Тож залишається незрозумілим, чи прийме диктатор таке рішення найближчим часом та як саме виглядатиме його оголошення про мобілізацію.

Як ще Росія залучає людей на фронт?

Російська влада усіляко намагається покрити нестачу живої сили, зокрема вербує іноземців.

До прикладу, Росія активізувала вербування у Ботсвані. Багатьох громадян цієї країни росіяни обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до бойових дій.

А у травні ГУР писало про ліквідацію громадянина Нігерії Айебусіва Олабоде Віктора 1992 року народження загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське.

Також у лютому розвідка повідомляла про двох інших нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку.