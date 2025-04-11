Кремль "створює умови" для війни проти Естонії тими ж наративами, які використав проти України

Кремль продовжує вести інформаційну підготовку, яка може бути підґрунтям для можливої майбутньої агресії проти Естонії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Наративи Кремля

Росія продовжує інформаційну підготовку для потенційної агресії проти Естонії.

Кремль продовжує використовувати наративи, які він історично використовував проти України, щоб встановити умови для виправдання можливої майбутньої агресії проти Естонії,

– зазначають аналітики.

Таким чином вони прокоментували заяви представниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Естонію в "полюванні" на православ’я.

МЗС підтримало звинувачення російського Синоду Російської православної церкви в переслідуваннях і утисках православних у Естонії. Претензії МЗС Росії і РПЦ виникли після того, як парламент Естонії 9 квітня прийняв поправки до Закону про церкви і громади, які юридично змусять Естонську православну церкву розірвати свою приналежність до РПЦ – Московського патріархату (МП).

В ISW підкреслюють, що РПЦ неодноразово використовувалася Москвою як інструмент гібридних операцій, зокрема в тимчасово окупованих регіонах України та в країнах, які раніше входили до СРСР, з метою "пригнічення релігійної свободи та просування провоєнної та прокремлівської ідеології".

"Кремль давно створює інформаційні умови для гібридних операцій проти країн Балтії в ім’я захисту російських "співвітчизників за кордоном", у тому числі від переслідувань за релігійною ознакою, і може спробувати об’єднати та посилити ці риторичні зусилля, якщо Естонія кодифікує ці поправки в закон", – йдеться в звіті.