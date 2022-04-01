Кремль терміново шукає підтримки, але знаходить лише презирство

Голова російського МЗС Сергій Лавров поспішно поїхав до Китаю та Індії. Росії терміново потрібна підтримка: політична та економічна. Ізоляція працює, санкції тим більше.

Китайський провал

Китай начебто проголосив "партнерство без меж" з Російською Федерацією, але межі з'явилися швидко – підтримки російської війни проти нас не буде.

Мовою фактів Європа порахувала, що легко проживе без російського газу

Санкції потрібні Китаю якнайменше, разом з високими цінами на продовольство та енергоносії.

Індійські залицяння

Індію Росія вирішила "купити", пропонуючи нафту по 60 доларів за барель, тобто за пів ціни.

Причина зрозуміла – світ буде поступово відмовлятися від російської нафти, адже вона фінансує війну та диктатуру.

Остракізм Росії зафіксовано

Китай та Індія будуть використовувати Росію та Кремль для своїх цілей, але вже ніколи не вважатимуть її рівною собі, її армія та економіка вже не у вищій лізі.

До Росії з презирством та поки що страхом ставляться у Європі, у Азії страху точно немає, а презирство почало з'являтися.

Кремль не зможе переорієнтуватися із Заходу на Схід, війна має поставити його "поза законом" цивілізованого світу.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: