"Вони нічого не роблять": у Кремлі вперше офіційно прокоментували звинувачення Пригожина, – ISW

Власник вагнерівців Пригожин намагається контролювати одну з російських політичних партій. До таких дій він вдається у спробах реалізувати власні політичні амбіції.

За даними "Медузи", Євгєній Пригожин активно співпрацює з членами партії "Справедлива Росія – За правду". Тобто, ймовірно, він прагне контролювати саме цю партію.

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Що відомо про спроби Пригожина контролювати партію

За даними "Медузи", з партії "Справедлива Росія..." вже вийшли чотири члени, щоб сформувати новий рух. Причому деякі з них назвали причиною свого виходу – зближення лідера партії Сєргєя Миронова з Пригожиним.

У ISW пишуть – якщо Миронов визнаватиме ПВК "Вагнера" в Росії, то це може спровокувати подальший поділ всередині Кремля.

Два кремлівські джерела та один інсайдер в уряді Санкт-Петербурга стверджували, що Пригожин прагне зайняти керівну посаду в петербурзькому відділенні "Справедливої Росії – За правду", щоб конкурувати з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим за вплив в місті",

– заявили аналітики.

Окрім того, джерела "Медузи" говорили, що Пригожина раніше цікавили інвестиції у політичну партію "Родіна" і що він може бути зацікавлений в отриманні посади федерального рівня.

"Миронов, ймовірно, намагається відновити свій політичний вплив і використати Пригожина як покровителя власних політичних амбіцій", – вважають в ISW.

У Кремлі вперше відповіли на критику Пригожина

Євгєній Пригожин взявся критикувати роботу російського МЗС в Африці. Буквально 7 квітня власник вагнерівців заявив, що їхнє міністерство закордонних справ "абсолютно нічого не робить" і що вагнерівці стикаються з "величезними труднощами" при взаємодії з МЗС та іншими державними установами.

Вже 9 квітня у російському МЗС відповіли на критику Пригожина. Там заявили, що:

готові співпрацювати з російськими компаніями та підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном;

низка майбутніх заходів під час головування Росії в Радбезі ООН буде присвячена африканським питанням.

Згодом Пригожин дав відповідь МЗС, піддавши сумнівам здатність міністерства розв'язувати проблеми через Радбез ООН, і опублікував список з 15 питань, які, на його думку, потребують термінового обговорення в Радбезі ООН, більшість з них стосуються підтримки дій Росії в Україні та Африці,

– заявили в ISW.

Кремль продовжує дискредитувати Пригожина

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака МЗС Росії на Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати та підірвати власника вагнерівців.

"МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою", – заявили в ISW.

Саме тому російське Міноборони відмовилося називати ПВК "Вагнера" учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".

Окрім того, російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили вагнерівців у Бахмуті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Пригожин, ймовірно, все ще намагається представити себе "здібним державним діячем", здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику Росії, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.