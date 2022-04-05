Кремль відправив 20 пропагандистів на захоплену Запорізьку АЕС: планується серія фейків

Росія направила на тимчасово захоплену Запорізьку АЕС 20 ручних пропагандистів. Невдовзі вони почнуть поширювати фейки, які там знімуть.

Про це 4 квітня повідомили у пресслужбі Енергоатому. У повідомленні наголосили, що українські атомники не погоджуються працювати зі рупорами Кремля.

Зауважте У наш час не страчують, але всі скабєєви та інші мудозвони закінчать за ґратами, – Зеленський

Пропагандисти не можуть отримати коментар

Наразі ці працівники медіа, які видають себе за журналістів, намагаються знімати сюжети для свого телебачення. При цьому вони вимагають, щоб їм брехали.

Збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом. Карателі вимагають від наших атомників надавати для рускіх журнаш*юх коментарі про щасливе життя під окупацією,

– зазначили в дописі Енергоатому.

Проте вони одразу й пояснили, як відмовляють інформаційним зливним бачкам. Виявилося, що українці на АЕС просто вказують на шлях російського військового корабля.

До теми – Брифінг Лещенка про фейки Кремля за 4 квітня: дивіться відео