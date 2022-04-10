Кремль використовує прихильника Трампа для звинувачень Заходу у русофобії

Американський науковець Патрік Бешем відкрито підіграє Росії. Він також відомий своєю прихильністю до Дональда Трампа.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Зазначили, що Бешем в англомовному середовищі активно засуджує санкції проти Росії.

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"Доктор Патрік Бешем поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу", – розповіли у Центрі.

Про що говорить американський науковець

Окупанти не вперше маніпулюють та вдають з себе жертв. Вони розповідають про "русофобію світу", щоб виправдати вбивства українців. Зокрема, Бешем у період з 2007 по 2022 роки просував такі наративи:

"Захід не має засуджувати Росію через недемократичні вибори" (2007 рік, після парламентських виборів Росії);

"Росія і надалі має бути стратегічним партнером США та Канади" (після агресії у 2014 році);

"Політизація спорту – це збочення" (про всесвітній бойкот Росії через повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого).

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