Не лише території: Росія висунула нову умову щодо закінчення війни в Україні
- За даними росЗМІ, Росія вимагає міжнародного визнання Донбасу російською територією в потенційному мирному договорі.
- Нова умова була озвучена на переговорах в Абу-Дабі між Україною, США та Росією.
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу: тепер країна-агресорка вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання регіону російською територією.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на західні джерела.
Що цього разу хоче Росія?
4 лютого в Абу-Дабі пройшов перший день переговорів між Україною, США та Росією. Під час зустрічі в Росії нібито з'явилася нова умова – Москва вимагає в рамках мирної угоди визнання Донбасу російською територією.
Росія бачить частиною великого договору визнання Донбасу російським усіма країнами,
– повідомили росЗМІ.
В матеріалі не уточнюється, що мається на увазі під "всіма країнами": чи йдеться про держави, які зараз ведуть переговори, чи Росія домагається міжнародного визнання на рівні ООН.
Раніше в так званому мирному плані Трампа, який публікували ЗМІ, також передбачалося визнання американцями російської юрисдикції над захопленими територіями.
Росія відмовляється від мирної угоди
За словами аналітиків ISW, російські посадовці й надалі висувають жорсткі умови, формуючи інформаційне підґрунтя для відмови від будь-яких мирних домовленостей, які не відповідатимуть раніше зайнятою Москвою позиції.
Зокрема, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вкотре заявила, що можливе розміщення західних військових у повоєнній Україні в межах так званої "Коаліції охочих" Москва вважає абсолютно неприйнятним.
У Росії стверджують, що така присутність становитиме загрозу її безпеці, і попереджають: ці сили можуть розглядатися як законні військові цілі.