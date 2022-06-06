Кремль все ніяк не може зрозуміти одного

Чому Кремль так болісно сприймає (аж до ненависті та прагнення знищити) процес самоідентифікації пострадянських держав – давно думаю про це.

Я вже колись писала на цю тему, але напишу ще раз. Кремль все ніяк не може зрозуміти, що всі пострадянські держави сьогодні розвиваються як національні.

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Страхи Росії

Думаю, російська влада так болісно сприймає процес самоідентифікації колишніх країн СРСР не лише через геополітичні амбіції. Але й через страх самоідентифікації неімперської та нерадянської Росії. І це неминуча перспектива для РФ. Саме тому, до речі, недієздатний жоден проєкт на пострадянському просторі.

По суті, навіть до війни відносини Росії із пострадянськими країнами будувалися за принципом "історичного матеріалізму". З одного боку, була постійна апеляція до спільного минулого, культурних та людських зв'язків, а з іншого, – діяв принцип "кожен сам за себе".

І справа не в персональному складі влади в тій чи іншій країні СНД, особистих якостях та світогляді того чи іншого лідера. Річ у тому, що жодна з країн СНД, включаючи Росію як ініціаторку (до 2014 року), не досягла того самодостатнього рівня розвитку (політичного та економічного), щоб іншим по-справжньому як зразок щось пропонувати.

Якщо Росія хотіла бути лідеркою, то треба було працювати насамперед над власною якістю, а не концентруватися виключно на шкідливій діяльності проти всіх інших.

Важливо Кремлівські тварюки помилилися щодо України

Росія опиниться на узбіччі світових процесів

Зміна ж "наздоганяючої стратегії" на "стратегію злому" у відносинах із Заходом з подальшою анексією Криму, військовим заходом на Донбас, а потім повномасштабним вторгненням в Україну, і зовсім викине Росію на узбіччя світових процесів.

У цьому сенсі військовий розворот Кремля у бік України не лише не позбавляє РФ необхідності самоідентифікації, а лише прискорить цей процес. І варіанти тут можуть бути різні.

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