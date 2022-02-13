Кремль за 48 годин не відповів Україні на запитання про військові навчання, – ЗМІ

Раніше Київ звернувся до Москви з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів. Протягом 48 годин, які на це виділили, Росія відповіді не надала.

Журналістка з посиланням на власні дипломатичні джерела у Відні повідомила, що Росія все ще не надала відповіді Україні про військові навчання.

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Кремль не відповів Україні на питання про військові навчання

Росія не відповіла на запитання, поставлені Україною відповідно до Віденського документа ОБСЄ, протягом 48 годин,

– написала Ліхтенштейн.

Вона уточнила, що термін отримання відповіді закінчився 13 лютого, о 13:59 за центральноєвропейським часом (14:59 за Києвом).

Запитання Києва до Москви про російські війська: що відомо

Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів 11 лютого. Кремль мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

Серед інформації, яку просили в держави-агресорки: дата завершення військової діяльності; найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань; типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.

У випадку відсутності відповіді Москви або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до Росії та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі.

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Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ для реалізації заходів щодо довіри та безпеки в регіоні. Її положення передбачають щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, консультації про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти тощо.

Текст допису Стефані Ліхтенштейн:

Дипломатичні джерела у Відні стверджують, що Росія не відповіла на запитання, поставлені Україною відповідно до Віденського документа ОБСЄ за 48-годинний термін. Термін отримання відповіді закінчився сьогодні о 13:59 за центральноєвропейським часом. Україна звернулася до Росії з проханням роз'яснити "незвичайні військові дії".