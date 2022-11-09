Кремль заборонив ЗМІ цитувати депутатів, які критикують війну

В Кремлі наказали поменше цитувати у провладних ЗМІ депутатів Держдуми та чиновників, які критикували хід війни.

Вказівки досить чіткі: усі, хто не догодний владі – у бан

Російські ЗМІ пишуть, що вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.

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До списку депутатів, яких не варто цитувати, потрапили:

голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов;

депутати-генерали Андрій Гурульов, Віктор Заварзін, Андрій Красов;

голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.

Як пояснили у Кремлі вимогу

Усі вищезгадані депутати, за переконаннями Кремля, дозволяють собі "зайву самостійність у висловлюваннях й критиці російських військ".

Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.

Вказівки від Кремля отримали ЗМІ, які належать до групи:

"Россия сегодня";

"Российская газета";

ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).

Про такі "рекомендації" просять мовчати

Ба більше, рекомендації просили тримати в таємниці.

"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки",

– цитують РосЗМІ свого співрозмовника.

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