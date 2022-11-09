Кремль заборонив ЗМІ цитувати депутатів, які критикують війну
В Кремлі наказали поменше цитувати у провладних ЗМІ депутатів Держдуми та чиновників, які критикували хід війни.
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Російські ЗМІ пишуть, що вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.
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До списку депутатів, яких не варто цитувати, потрапили:
- голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов;
- депутати-генерали Андрій Гурульов, Віктор Заварзін, Андрій Красов;
- голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.
Як пояснили у Кремлі вимогу
Усі вищезгадані депутати, за переконаннями Кремля, дозволяють собі "зайву самостійність у висловлюваннях й критиці російських військ".
Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.
Вказівки від Кремля отримали ЗМІ, які належать до групи:
- "Россия сегодня";
- "Российская газета";
- ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).
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Ба більше, рекомендації просили тримати в таємниці.
"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки",
– цитують РосЗМІ свого співрозмовника.
Пропаганда Кремля намагається реабілітуватись
- Схоже, Росія провалила свої пропагандистські завдання. Місцева пропаганда уже не може тримати під контролем настрої росіян. Також пропагандисти не знають на кого скинути провину за поразки російської армії в Україні. Тож, намагаються вигадувати найбезглуздіші фейки.
- Так, нещодавно в Росії заявили, що загарбники нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".
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