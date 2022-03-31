У Кремлі більше не розраховують взяти Київ, але цього, ймовірно, досі хоче Путін, – ЗМІ

Російське військове керівництво остаточно змирилося з тим, що Київ не вдасться взяти. А ось Путін, ймовірно, досі має такі наміри.

Про це виданню заявили три джерела, близькі до адміністрації президента, і два співрозмовники, близькі до уряду.

Увага Росія не відводить свої війська, тиск на Київ та інші міста триває, – Столтенберг

В Росії не очікували такого опору українців

Повідомляють, що у перші дні вторгнення і російські військові, і сам Путін вважали, що "спецоперація" пройде досить легко, вони не очікували такого опору з української сторони.

Проте вже на початку березня риторика представників російської влади почала змінюватися.

Саме невдачами на фронті пояснюють пом'якшення російської позиції під час переговорів. Зокрема, міністр оборони Сергій Шойгу назвав "звільнення Донбасу" "головною метою" військових дій.

Крім того, стан російської економіки плачевний. Під тиском санкцій, які запровадили проти Росії наразі, країна не хоч якось нормально жити не зможе.

Остаточного рішення Путін не прийняв

Одразу три джерела, близькі до АП, наголошують: Путін ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі.

При цьому в адміністрації Путіна побоюються, що "можливе перемир'я з Україною вдарить по рейтингу Путіна". Вони не знають, як пояснити це людям, щоб вони не сприйняли це, як поразку.

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