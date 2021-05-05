У Кремлі думають, що США заздрять їхнім "успіхам": так відповіли на санкції

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Захід начебто заздрить їм і не може змиритись із їхніми "успіхами та посиленням конкурентноспроможності". Сказали, що доказом цього є санкції, які запровадили проти Москви.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на речницю МЗС Марію Захарову. Вона заявила, що санкції негативно впливають як на російську, так і на західну економіку.

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Додала, що оцінки обопільного збитку є різними, але обчислюються сотнями мільярдів доларів.

"Їм (Заходу – 24 канал), мабуть, складно змиритися з очевидними успіхами російської економіки, підвищенням її міжнародної конкурентоспроможності, розширенням присутності якісних російських товарів і послуг на світових ринках", – запевнила Захарова.

Також вона сказала, що Росія буде "боротись із залежністю економіки від долара".

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