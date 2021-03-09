У Кремлі поки не бачать потреби створювати єдину армію Росії та Білорусі

Росія поки не створюватиме спільну з Білоруссю армію. Наразі, переконані у Москві, задля охорони кордонів вистачає співпраці у раках Організації Договору про колективну безпеку.

Така думка російського посла в Білорусі Дмитра Мезенцева. Її він озвучив в ефірі телеканалу РБК.

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Це хороша фантазія, – посол Росії

Щодо виходу на єдину армію, це, напевно, хороша ваша фантазія, гіпотеза. Я не бачу в цьому ніякої необхідності. І взаємодії у рамках ОДКБ достатньо,

– переконує Мезенцев.

Посол похвалився взаєминами між Міноборони Росії та Білорусі, начебто, вони готові ділитись усією інформацією та спільно проводити навчання.

Москва та Мінськ домовились про створення спільних військових центрів

Зазначимо, що на початку березня Мінськ та Москва вже домовились про створення 3 спільних навчальних центрів для військових. Один з них буде розташований на території Білорусі, два інших – в Росії.

Також росіяни та білоруси запланували спільні навчання, які назвали "миротворчими". Вони стартують з 9 березня і триватимуть до 20. Тренуватись військових в Ульяновській та Мінській областях.