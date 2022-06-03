У Кремлі обурились через анонсовану Ердоганом військову операцію в Сирії

У російському МЗС вирішили, що треба висловити ноту протесту військову операцію в Сирії, яку нещодавно почала Туреччина. Мовляв, Кремль почало турбувати дотримання територіальної цілісності й суверенітету.

Відповідну заяву 2 червня зробила директорка департаменту інформації та преси МЗС Росії Марія Захарова. Мовиться про рішення президента Туреччини почати "очищення від терористичних елементів" 30-кілометрової зони в Сирії – біля кордону з Туреччиною.

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Захарова застерегла Туреччину від "ескалації напруженості"

Представниця МЗС сказала, що для початку таких спецоперацій потрібна згода влади країни. Тобто російська дипломатка вважає недопустимим введення військ на територію незалежної держави.

Подібний крок, за відсутності згоди законного уряду Сирійської Арабської Республіки, був би прямим порушенням суверенітету та територіальної цілісності САР, спровокував би додаткову ескалацію напруженості у цій країні,

– заявила Захарова.

Натомість вона сказала, що нібито "зробити прикордонну зону безпечною" можна розміщенням там регулярних військ САР. Таким чином дипломатка вирішила продемонструвати "розуміння" того, що Туреччина побоюється за свою безпеку.

Детальніше про спецоперацію Туреччини

Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що вони почнуть військову спецоперацію ще 23 травня. Це потрібно Туреччині, щоб ліквідувати формування Робітничої партії Курдистану, яка вже багато десятків років прагне створити свою автономію. Мовиться про бажання сформувати нову державу на частинах території Сирії та Туреччини. Бойові зіткнення там відбуваються від 1984 року і в них вже загинули понад 40 тисяч людей.

Уже 1 червня стало відомо, що Туреччина таки "очищає від терористів" два населених пункти в північній частині Сирії. "Ми зробимо те саме з іншими регіонами – крок за кроком", – заявив президент Туреччини. Скільки часу триватиме ця операція – невідомо.

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Влада Росії підтримує сирійський режим Башара Асада. Мовиться як про політичну, так і військову підтримку, які забезпечують значний вплив. Тому, якщо регулярні війська Асада займуть території, де зараз триває спецоперація Ердогана, біля кордону Туреччини фактично будуть зосереджені групи військ, які контролює Кремль.