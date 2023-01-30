"Канібалізм" не рятує: у Кремлі очікують на збільшення авіакатастроф та хочуть тиснути на Європу

Російська влада прогнозує невідворотність великої кількості авіатрощ упродовж 2023 року, завдяки цьому у Кремлі хочуть домогтися від країн Заходу зняття санкцій з галузі повітряних перевезень.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у звітах профільних фахівців керівництву міністерства транспорту вказано, що ресурс використання літаків без належного наземного обслуговування є фактично вичерпаним. Подальші польоти майже всього льотного складу цивільних авіакомпаній неминуче призведуть до низки катастроф із великою кількістю жертв.

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Тим не менше, в уряді Росії вирішили, що скорочувати кількість рейсів чи взагалі призупиняти польоти бортів до якогось покращення ситуації буде "невиправною помилкою". То ж авіакомпанії фактично зобов'язали виконувати перевезення попри небезпеку для людей.

Падіння літаків стануть нормою

Після введення санкцій, які обмежують постачання на російський ринок запчастин для обслуговування літаків, у федеральному агентстві повітряного транспорту не вжили навіть третини потрібних заходів для безпеки пасажирів.

Російські посадовці та власники приватних авіакомпаній вирішили продовжити заробляти попри неможливість підтримання свого парку у працездатному стані.

Ще у червні-липні 2022 року у російському керівництві дійшли хибних висновків, що галузь зможе протриматися на "канібалізмі", тобто на завдяки розбору літаків на запчастини для продовження роботи найбільш нових бортів. Чиновники порахували, що скасування повітряного сполучення з Росією низкою цивілізованих країн, а також крадіжка лізінгових літаків у іноземних компаній, здатні забезпечити росіян потрібною кількістю донорів.

Втім, реальність виявилася геть інашкою. Бо так чи інакше власникам російських підприємств, які надають послуги з повітряних перевезень, довелося неабияк економити на обслуговуванні всього льотного складу.

До того ж ситуацію значно погіршив тиск з боку військового керівництва держави, яке зобов'язало приватних перевізників працювати на потреби міноборони.

То ж навантаження на літаки залишилося десь на довоєнному рівні, а обслуговувати та ремонтувати їх стали вдвічі рідше. До того ж зламані деталі почали замінювати не на нові, а також без контролю з боку виробників.

Усі ці чинники миттєво призвели до збільшення кількості інцидентів із російськими літаками, про що кремлівські ЗМІ намагаються не говорити. Лише за 2022 рік аварійність у цивільній авіації Росії збільшилася щонайменше на 20%, але серйозних катастроф так і не сталося. Проте російські чиновники називають це випадковістю, адже падіння літаків за цих обставин є питанням часу, бо "канібалізм" не здатен врятувати цілу галузь.

Своєрідною ілюстрацією неможливості адекватно експлуатувати літаки країною-агресоркою є падіння Су-34 у Єйську. Борт, який із повним боєкомплектом залетів у житлову багатоповерхівку, незадовго до авіатрощі перебував на ремонті. Однак через відсутність якісних деталей інженери не змогли провести всі роботи адекватно. Ситуація ж у цивільній авіації у Росії є навіть гіршою, бо якщо для "Су" та "МіГів" окупанти здатні виготовляти хоча б якісь запчастини, цього не можна сказати про Boeing, Airbus та літаки інших іноземних корпорацій. При цьому використання літаків для перевезень без можливості їх обслуговування є цинічним злочином з боку російського уряду, але чиновників це, судячи з усього, геть не хвилює.

То ж незабаром падіння російських літаків цілком може стати нормою, що демонструє початок 2023-го, коли за 10 перших днів року сталося щонайменше 10 аварій. Втім, лише завдяки майстерності пілотів та не критичним поломкам жертв вдалося уникнути.

У Кремлі хочуть шантажувати світ великою кількістю загиблих

Зрозуміло, що всі профільні російські фахівці знають про ситуацію з неякісним обслуговуванням літаків цивільної авіації, однак вживати хоча б якихось заходів для безпеки пасажирів ніхто не збирається. Адже у Москві хочуть у традиційному для себе підході використати проблему для тиску на Європу та США. Задум Кремля полягає у тому, щоб звинувачувати в аваріях країни Заходу. Мовляв, "подивіться на спровоковану санкціями загибель цивільних, дайте запчастини". Ба більше, у російському уряді сподіваються на те, що катастрофи зазнає один із літаків, який забезпечує міжнародні перевезення. Тоді російські дипломати намагатимуться тиснути на виробників, Штати та ЄС задля виведення авіаційної галузі з-під обмежень "заради життя іноземців".

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То ж окрім росіян під небезпекою перебувають також і громадяни тих країн, які не обмежили повітряне сполучення із окупантами. При цьому не можна видкидати й можливості цілеспрямованого пошкодження літаків російськими спецслужбами для створення подібних катастроф та здобуття злочинною владою Путіна поблажок з "міркувань гуманності".