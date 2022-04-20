У Кремлі росте невдоволення війною проти України, – Bloomberg

В уявленні кремлівської еліти війна в Україні виглядала переможною й успішною. Однак через серйозні втрати та міжнародні санкції настрої починають змінюватися.

Тепер деякі представники кремлівської еліти побоюються, що війна проти України є катастрофічною помилкою. Про це пише видання Bloomberg.

Зауважте Міноборони оцінило ймовірність повторного наступу росіян на Північ України

Жахливі наслідки для Росії

Деякі представники еліти Росії уже почали прозрівати, розуміючи, що наслідки війни для країни-агресорки будуть катастрофічними. Санкції відкинуть Росію на роки назад. Та говорити про це публічно вони бояться, тому розповідають про це журналістам анонімно.

Сам кремлівський диктатор звужує коло своїх радників, а тих, хто намагається попередити його про наслідки – відкидає. Крім того, деякі з представників еліт, які тепер незадоволені війною, поділяють побоювання американської розвідки про можливе використання ядерної зброї через провал війни, яку Путін вважає своєю "історичною місією".

Поки що значна частина еліти ще підтримує дії Путіна, як і більшість росіян. Саме ця підтримка додає кремлівському диктатору впевненості в тому, що росіяни воюватимуть і вмиратимуть у війні заради його інтересів.

Хоч і в Росії заперечують економічні наслідки, та для неї вони неминучі.

Цікаво – Росія передала Україні свій варіант "мирних угод": дивіться відео