У Кремлі шоковані проукраїнськими настроями в Криму та збираються посилити репресії

Хоча більшість жителів тимчасово окупованого українського півострова продовжують неабияк підтримувати дії Путіна та агресію проти своєї справжньої Батьківщини, до багатьох щось потроху почало доходити. Крім того, активізувалися ті кримчани, які ніколи не були за окупацію.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські ФСБшники з початку війни були неприємно здивовані початком повномасштабних бойових дій та змогли спрогнозувати, чим закінчиться війна. Загарбники почали вивозити власні родини з півострова, а також масово виставили об'єкти нерухомості на продаж.

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Крім того, пакувати валізи почали тисячі росіян, які не дотичні до силових та каральних структур, та прибули до Криму з 2014-го року.

Активізувався партизанський рух

Відтік кадрів з російських "правоохоронних" органів військово-політичне командування зупинило завдяки забороні покидати півострів. Втечу ж всіх інших прошарків ватного суспільства Путін хотів зупинити, обмеживши виїзд з Криму, але побоявся це зробити.

Адепти "русского мира" з початком війни дуже раділи тому, що "Росія нарешті розбереться з хохлами", але їх ейфорія дуже швидко змінилася розпачем та зародком думок про те, як відновити український паспорт.

Відсутність води після захоплення Північнокримського каналу, чергове підвищення цін, зменшення купівельних спроможностей, а також проведення неоголошеної мобілізації вплинули на те, що кримська вата почала поводитись набагато тихіше.

Знищення десантного корабля зі складу Чорноморського флоту в Бердянську, втрата крейсеру "Москва", ліквідація "Рапторів" та нескінченний потік трун з мертвими росіянами та зрадниками України й взагалі стали холодним душем для кримчан.

Ті жителі півострова, що кричали про "непереможну Росію", почали розуміти, що війна цілком може бути програна, а їм, ймовірно, доведеться відповісти за державну зраду. При цьому українські патріоти навпаки відчули надію на те, що незабаром їх звільнять від нелюдів, і почали поступово діяти.

ФСБшники скаржаться на те, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автівок з відповідною рашистською символікою. Через це фанати Путіна вимушені знімати відповідні літери зі своїх машин, адже цілісність машини для них важливіша, аніж підтримка Росії.

Всі режимні заходи посилюються

Оскільки у Москві вкрай незадоволені настроями людей в Криму, загарбники віддали наказ місцевим поліцейським та ФСБшникам "закрутити гайки" та не допустити провокацій. На допомогу злочинцям відправили загони божевільних козаків з Ростовської області.

Загарбницькі сили мають займатися пошуком та затриманням українських активістів, які "настільки знахабніли, що почали розмовляти українською у публічних місцях". Крім того, окупанти збираються посилити охорону всієї військової техніки, що перекидають через Крим на Херсонщину.

Також у Кремлі вирішили посилити пропагандистські зусилля, адже подібну зміну ситуації московити розглядають як провал всіх зусиль з асиміляції українців на "споконвічно російських землях". Для цього місцевим "журналістам" надіслали темники з вимогами поширювати "звірства України", а також з наказом посилити інформацію про необхідність писати доноси на "диверсантів".

Паралельно із цим у міноборони Росії віддали розпорядження військовим зменшити вивезення тіл загиблих та поранених на територію Криму, аби не деморалізувати суспільство.