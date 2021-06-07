У Кремлі відмовляються реагувати на лист родичів жертв авіакатастрофи MH17

Сім'ї загиблих в авіатрощі рейсу MH17 6 червня зібралися перед посольством Росії в Нідерландах і передали лист Володимиру Путіну. Втім у Кремлі відмовляються на це реагувати.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, російська влада бачила у засобах масової інформації повідомлення про цей лист, втім жодної реакції наразі немає.

Читайте також Катастрофа рейсу MH17 над Донбасом: справа нараховує 65 тисяч сторінок

Росія не відреагувала на лист родичів загиблих в авіатрощі рейсу MH17

Речник Путіна наголосив, що Росія не є частиною механізму з розслідування катастрофи. Відтак не може безпосередньо якось впливати на те, що відбувається.

Ті, хто писали лист, повинні просто це розуміти,

– наголосив Пєсков.

За його словами, Росія ретельно стежить за розслідуванням авіатрощі MH17. До того ж у Кремлі знають всю інформацію, яка розглядається під час судового процесу. "Росія, на відміну від багатьох, бере до уваги всі альтернативні дані, які надходять". – зазначив він.

Сім'ї жертв авіакатастрофи MH17 передали лист Путіну

Напередодні дня Росії, який відзначають 12 червня, родичі загиблих в катастрофі Boeing над Донбасом зібралися перед посольством Росії в Нідерландах. Вони також передали лист до глави Кремля.

У зверненні мовиться, що в російського народу є багато досягнень і злетів. Втім гордість за свою спадщину може бути лише разом з правдивістю та відповідальністю.

Сім'ї жертв авіатрощі звинувачують російський уряд у відмові від співпраці зі слідчою групою, яку створили Рада Безпеки ООН у липні 2014 року. Вони заявили, що прагнуть досягнути прозорості та підзвітності, необхідних для правосуддя щодо 298 жертв рейса MH17.

Ми не можемо змиритися з вашим запереченням непоправних подій того липневого дня. Ми шкодуємо про 7 років, протягом яких ви відмовляєтеся визнати наш біль. Замість цього – його погіршуєте,

– мовиться у тексті.



Головне про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу