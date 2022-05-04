У Кремлі вже побачили ізраїльських найманців, які воюють пліч-о-пліч з азовцями

Росія вчергове спробувала оббрехати Україну та Ізраїль. У російському МЗС заявили, що нібито ізраїльські найманці воюються пліч-о-пліч з бійцями "Азову".

Таку думку озвучила очільниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона наголосила, що бачила факти, які це підтверджують, але, як не дивно, подробиць не розкрила.

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За твердженням Захарової, вона бачила "відео, фактуру, матеріали", що підтверджують її слова. Представниця російського МЗС зазначила, що цю інформацію "навряд чи захочуть чути" ізраїльські політики, які "роздули зараз інформаційну кампанію".

Що про це кажуть в Україні

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у саркастичні манері зазначив, що у квітні в Естонії заарештували 3,5 тонни кокаїну, який везли контрабандою в Росію.

Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче,

– пожартував він.

Як Росія спричинила дипломатичний скандал

Нещодавно очільник російського МЗС Сергій Лавров вчергове пробив дно. Своєю заявою він спричинив справжній дипломатичний скандал, на який відреагували не лише в Україні, але в Ізраїлі. Так, Лавров в інтерв'ю телекомпанії Mediaset заявив, що "Гітлер мав єврейську кров" і сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

На заяву Лаврова одразу ж відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі та є грубою історичною помилкою. За його словами, сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе.

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Реакція українських високопосадовців

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими". Це, на його думку, є свідченням, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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