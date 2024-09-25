У Путіна погрожують Україні через бажання Зеленського примусити Росію до миру

У Путіна вкотре вдалися до погроз. Цього разу там заявили, що позиція президента Володимира Зеленського про те, що Росію можна примусити до миру, є "фатальною помилкою".

Зокрема, як повідомили в російських телеграм-каналах, про це сказав офіційний представник Кремля Дмітрій Пєсков, інформує 24 Канал. Там також прикріпили аудіофрагмент заяви Пєскова.

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Що заявив Пєсков

Пєсков назвав позицію Зеленського про примус Росії до світу "фатальною помилкою". Так, у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.

Додамо, що прессекретар лідера Кремля заявив, що Росія нібито сама є прихильницею миру, але з умовою забезпечення її безпеки та виконання завдань, які стоять у ході так званої "ес-ве-о".

Позиція, заснована на спробі примусу Росії до миру, є абсолютно фатальною помилкою. Змусити Росію до миру неможливо. Росія є прихильницею миру, але з умовами забезпечення безпеки та завдань, які стоять перед спецоперацією,

– сказав Пєсков.

Заява Пєскова: дивіться відео