"У Києві знають, які рішення потрібно прийняти": Пєсков зробив абсурдну заяву про мир з Україною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва виступає не за тимчасове перемир'я з Україною, а за так званий "стійкий мир". Водночас у Кремлі звинуватили українського лідера Володимира Зеленського у суперечливих заявах щодо подальшого перебігу війни.

Слова Пєскрва під час брифінгу цитують російські медіа.

Що кажуть у Кремлі про мир з Україною?

Речник президента Росії звинуватив українське керівництво у зміні позиції щодо припинення бойових дій. За його словами, регулярні висловлювання з Києва нібито не узгоджуються між собою.

"Президент Путін і російська сторона завжди говорили про те, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир'я, яке, по суті, нічого не дасть", – стверджує Пєсков.

Представник країни-агресорки також згадав слова Володимира Зеленського про необхідність ще 40 днів для завдання шкоди російській економіці. Представник Кремля висловив думку, що такі заяви суперечать прагненню до якнайшвидшого завершення війни.

Крім того, Пєсков запевняв, що становище України на фронті та в економіці нібито погіршується з кожним днем. За його словами, "у Києві чудово знають, яку відповідальність потрібно на себе взяти і які рішення потрібно прийняти для того, щоб ми вийшли на дорогу, яка приведе нас саме не до перемир'я, а до стійкого миру".

Позиція Росії щодо переговорного процесу

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібна риторика Кремля є традиційною спробою перекласти відповідальність за продовження війни.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров відкрито заявив, що Москва не зупинятиме бойові дії навіть у разі початку дипломатичних контактів.

Нагадаємо, раніше ми писали про оцінки європейських дипломатів щодо таких закликів. У ЄС наголошували, що розмовами про мир Росія лише намагається виграти час та запобігти запровадженню нових економічних санкцій.