Звинуватили Україну: у Путіна попередили, що на Донбасі може "поновитися" війна

У Росії знову заговорили про начебто "громадянську" війну на Донбасі. Сказали, що конфлікт може спалахнути з новою силою через нібито "провокаційні дії Києва". Водночас про свою участь не сказали ні слова.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він сказав, що Кремль "дуже стурбований ситуацією".
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Ми висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити,
– сказав Пєсков.
Він цинічно наголосив про те, що не мовиться про участь Росії, а саме про "громадянську" війну. "Я маю на увазі громадянську війну, яка там вже була", – зауважив Пєсков.Важливо! Росія звинувачує Київ у незрозумілих провокаціях, однак сама ж їх вчиняє. Одна з таких дій – залучення до перемовин у рамках Тристоронньої контактної групи пропагандистки Майї Пирогової. Україна через це відмовилась брати участь, висунувши умову, щоб її усунули.
Варто зауважити, що Росія ще з 2014 року заявляла, що не причетна до війни на Донбасі. У Кремлі переконували, що там триває громадянська війна.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу