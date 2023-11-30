Дивно, що цього не сталось раніше: як діятиме "спляча кремлівська агентура" в Україні

Росія може активізувати свою агентуру в Україні. Це один із принципів країни-агресорки щодо ведення війни.

Про це 24 Каналу зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, хто може до неї входити.

Дивіться також У них не залишається інших методів боротьби, – у ГУР розповіли про агентурну мережу в Росії

"Ще минулого року я дивувався, чому цього немає. Тому що доктрина ведення війни Герасимова – робота через агентуру, соцмережі і так далі. В минулому році цього було мало. А зараз, мабуть, (росіяни – 24 Канал) прийшли до тями і активізують цю справу", – відзначив Сергій Жирнов.

Робота російської агентури

За словами ексспівробітника КДБ, вести агентурну роботу в Україні не так складно. Оскільки раніше українські та російські спецслужби співпрацювали, а за часів СРСР в наших відомствах працювали колишні співробітники КДБ.

"Це лише спецслужби, а є ще РПЦ, включаючи митрополита Павла, який зараз під слідством. Всі вони є агентурою ФСБ. Бо за часи СРСР РПЦ була ідеологічним ворогом КДБ і компартії, і вони вербувалися поголовно – всі, хто відповідав за роботу церкви. Плюс працівники апарату церкви, які були пов'язані із виїздом за кордон", – зазначив Жирнов.

Сергій Жирнов про роботу російських агентур всередині України: дивитись відео

Тому в Україні може бути складна ситуація з цим. І робота з викриття усіх ворожих агентів буде довгою.

Які агентурні мережі викривала СБУ: основне