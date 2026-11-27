Російські пропагандисти в телеефірі звинуватили Україну в намірах розширити бойові дії на територію Європи та Африки. Спікери кремлівського каналу заявили про відкриття ЗСУ нових театрів війни у Балтійському та Середземному морях.

Згідно з трансляцією російського телебачення, ведучі переконують свою аудиторію в неможливості зупинити українське керівництво у глобальному протистоянні.

Про що брешуть російські пропагандисти

Рупори Кремля намагаються навіяти глядачам думку про те, що операції нібито вийшли далеко за межі українського регіону.

Пропагандисти окремо акцентували на прагненні поширити протистояння на інші континенти, коментуючи перебіг міжнародних подій.

Ми починаємо із термінових новин. Київський режим вирішив масштабувати війну відразу і на Європу, і на Африку. Крім безпосередньо України, у ЗСУ з'явилися ще два театри воєнних дій – це Балтійське море та Середземне,

– пролунало під час ефіру.

Окрему увагу пропагандисти приділили взаєминам між офіційним Києвом та європейськими столицями. Вони заявили про повну зміну геополітичних ролей на континенті, висунувши тезу про підпорядкування європейських інституцій Україні.

"Сам Зеленський, звичайно, мріє вести війну на всій планеті, диктатора, схоже, зупинити неможливо. Ну, з Європою, можливо, про це говоримо. Європа не контролює Україну, Україна контролює Європу. А що, так? Ну, так і є. Я розумію, але де-факто Україна контролює Європу", – стверджували в російському ефірі.

Подібні твердження вкотре демонструють відірваність російських наративів від реальності на тлі спроб виправдати власну агресію. Створюючи уявні загрози в глобальних масштабах, кремлівські медіа намагаються змістити фокус уваги внутрішньої аудиторії з реальних подій на фронті.

Нагадаємо, що в дослідженні аналітиків Українського центру безпеки та співпраці йдеться, що Росія останнім часом просувала образ України як "репресивної держави" та спекулювала про "некомпетентність влади" з "системною кризою" на різних напрямках.