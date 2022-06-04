"Кремлівські щури спиз**ли": Путін зізнався, скільки українського зерна хоче вкрасти

Росія з липня 2022 року планує збільшити експорт зерна з 37 до 50 мільйонів тонн. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Ймовірно, збільшення відбудеться за рахунок краденого в Україні зерна.

Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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Він пояснив, що в сільськогосподарському 2021 – 2022 році Росія експортувала 37 мільйонів тонн зерна. А вже в наступному році Кремль планує підняти експорт до 50 мільйонів тонн.

Але тут виникає питання – а звідки в Росії взялася така кількість зерна? Не було його, а тут хоп, і десь з’явилося. Тобто вони збільшили експортні можливості майже на 50%. Відповідь очевидна – кремлівські щури вже спиз**ли або хочуть це зробити,

– наголосив Цимбалюк.

Він також звернув увагу на цифри – адже відомо, що Україна хоче експортувати близько 20 тонн зерна. Але завдяки російським загарбникам, які блокують наші морські порти, ми це зробити не можемо. Цікаво, що майже на стільки ж має збільшитися російський експорт зерна.

Журналіст пояснив підхід окупантів – коли вони напали на Донбас, після Криму, то знищили та закрили багато металургійних заводів.

За його словами, раніше на світових ринках у виробництві металу Україна входила в першу десятку, як і Росія, і ми були конкурентами.

А всі заяви про російську мову та нацистів – це вже для бідних і дурних росіян. Справжня ціль захоплення Донбасу – зупинити всі українські заводи там. І ось з зерном точно така ж історія, вони просто хочуть його вкрасти,

– вважає Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що сам Путін називає "блефом" повідомлення про блокування росіянами українського зерна в морських портах. "Він каже, що Україна експортує малу долю зерна в світ, водночас – хоче це вкрасти", – додав Цимбалюк.

Дивіться повне інтерв’ю Цимбалюка про Росію-крадійку



Росія краде українське зерно: коротко

У Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що Росія вже встигла вкрасти 500 тисяч тонн української пшениці з тимчасово окупованих регіонів.

З Харківщини, Донеччини та Луганщини окупанти вивозять крадене зерно в Росію, натомість із Запоріжжя та Херсонщини – в Крим. Звідти загарбники намагаються відправити його кораблями в інші країни.

Стало відомо, що Росія намагалася продати крадене зерно Єгипту. Проте там відмовилися його купувати, тож судно мародерів змінило напрямок на Ліван та Сирію.

У Головному управлінні розвідки припускали, що з Сирії викрадене зерно можуть перевозити далі до країн Близького Сходу контрабандою.

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