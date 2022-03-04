Кремлівські щури вже тремтять і шукають шляхи, щоб втекти, – Резніков

Росія цинічно розпочала війну проти України 8 днів тому. Проте українські військові героїчно знищують ворогів. Окупанти вже шукають шляхи, щоб втекти.

Міністр оборони Олексій Резніков, що ворог спантеличений і наляканий.

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За його словами, Україна ще не перемогла, але цей час невідворотньо наближається.

Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти,

– заявив Резніков.

Додамо, що раніше Резніков підтвердив, що Україна несе серйозні втрати від війни. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Міністр оборони сподівається, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів.

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