Кремлівський Скрудж: про те, як Путін нагло заробляє на росіянах

Путін вірний собі. Він нічого нікому не пояснює. Ні перед ким не звітує.

Почему до сих пор в аптеках нет масок, перчаток, антисептиков и т. д., когда они будут? Почему их, черт возьми, не раздают бесплатно, это же копеечное для бюджета дело... Когда, наконец, сможет пройти тест любой желающий? Сколько в России врачей, занятых борьбой с коронавирусом, каков коечный фонд? Сколько исследователей-вирусологов и лабораторий решают проблему, и каковы результаты их работы?

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Серьезные общие меры по поддержке населения и бизнеса снова не применяются и заменяются точечными со многими условиями. Врачи, семьи с детьми, официальные новые безработные – все это отлично и отчасти сильно запоздало. Но как жить остальным людям? Пенсионерам? Самозанятым? 15-20 миллионам, занятым в неформальном секторе экономики? Им – никакой помощи? Они – люди второго сорта?

Когда волонтеры вместо агитации за Конституцию придут к старикам, которым выходить из дома опаснее для жизни, чем прочим людям? Дадут им средства гигиены, на которые у тех нет денег?

У нас есть, говорит президент, "солидная "подушка безопасности" в виде накопленных за предыдущие годы резервов". Сколько из этих денег будет использовано и на какие цели?

Какого еще "черного" дня, "чернее" сегодняшнего ждет президент и почему не использует все доступные способы помочь людям и бизнесу? Ведь, судя по его словам, именно сейчас – в ближайшие 2-3 недели – будет пик эпидемии.

Но опять – никакого освобождения бизнеса от налогов, аренды, компенсации зарплаты, выплачиваемой сидящим дома (по решению Путина) людям. Ничего. Все только в долг, все только за свой счет. А правительство еще подсуетилось и будет требовать под эти долги (свыше 6 мес.) обеспечения недвижимостью или банковскими гарантиями... Ощущение, что вместо помощи бизнес откровенно грабят.

Мы понимаем всю степень безразличия демонстрируемой российской элитой и властью к своему народу. Мы уже даже не взываем к совести или милосердию... Бесполезно.

Но, давайте хотя бы подумаем чисто рационально.

Доходы большинства людей резко упали, а расходы, возможно, выросли (лекарства, средства гигиены и т.п.). То же касается и бизнеса, малого и среднего – ведь он не получает живые деньги в помощь, а, наоборот, загоняется в долговую кабалу на годы вперед. Какой спрос в экономике будет при таких условиях? Вы не понимаете, что она сейчас штопором, в свободном падении, летит вниз, а восстанавливаться ей будет не на что – ни у кого нет денег.

Сегодняшней жадностью власть обрекает страну на долгие годы тяжелого и очень медленного восстановления. С учетом и так уже потерянных 10-х годов (когда экономика росла чисто символически, с темпом менее 1% в год) – это будут потерянные для страны десятилетия. Скупой платит дважды…

Дилемма, которую видят сегодня многие, – как соблюсти карантин и не дать экономике сильно упасть. Но это – ложная дилемма. На самом деле можно соблюсти карантинные меры и поддержать экономику, это не противоречит одно другому. И так делают почти все развитые страны. Надо только власть имущим придушить в себе гадостную жадность, привычку не давать денег, если кто-то ни приставил к горлу нож, перестать смотреть на людей как на дармоедов и мародеров…

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Вот что надо сделать: надо завалить экономику деньгами. Тогда люди и бизнес переживут карантин с минимальными потерями, и экономика быстро восстановится.

Главное препятствие в борьбе с вирусом – даже не глупость или непредусмотрительность.

Главный грех властей в сегодняшней ситуации – жадность. У власти в запасе сегодня почти 18 трлн рублей в бюджетных резервах. Не хотите помогать людям из презренной жалости – так помогите хотя бы из голого и циничного расчета.