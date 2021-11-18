Біля українського кордону розміщені російські танки, артилерія, бронетехніка, а також інше озброєння й підрозділи. У відповідь на такі звинувачення в Кремлі виправдовуються.

До теми Не загрожують, але будуть захищатися: у Кремлі прокоментували можливість вторгнення в Україну

У Москві продовжують цинічно запевняти, що Росія не несе загрози Україні. Проте у Москві кажуть, що захищатимуться у випадку "дій із боку НАТО". Одне цікаво, чого це Росія захищається на території України?

У Росії не приховують власну агресію

Як Кремль оцінює для себе міфічні загрози Україна вже відчуває 8 рік. От, наприклад, зараз, як заявляють у російському МЗС, як "фактор нестабільності" у Росії бачать військову співпрацю України та Великої Британії.

Чи є це черговим виправданням агресії Росії? Звісно. Представниця МЗС Росії пообіцяла, що Кремль продовжуватиме агресію щодо України, а причини для цього знайдуть.

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Тим часом Росія сама створює пряму загрозу. Окупаційне військове угруповання у Криму стане більшим, причому вже у грудні 2021 року. Туди прибуде новостворений десантно-штурмовий полк російської армії.

Раніше він базувався у Волгоградській області, а тепер розташується у Феодосії.

Простіше кажучи, Україна вкотре бачить, що Росія мілітаризує Крим і постійно посилює військову присутність на окупованому півострові.

Україна розробляє план у разі загострення

Україна разом із західними партнерами розробляє комплексний пакет для стримування Росії. Поки Кремль мілітаризує Крим, а його рупор запевняє, що поганих намірів у росіян нема. За словами міністра закордонних справ України, наразі мовиться не про "побоювання", а про цілком реалістичну оцінку загроз.

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План має 3 рівні. На кожному рівні до плану доєднуються партнери залежно від їхньої готовності та рішучості. Один із рівнів – санкційний. У випадку нових агресивних дій із боку Росії необхідно запроваджувати нові болісні економічні обмеження. Наприклад, бити у проєкт "Північний потік-2".

Українські союзники – поляки

З цим погодяться союзники України – поляки. Польський прем'єр Матеуш Моравецький вкотре закликав Німеччину зупинити процедуру запуску газопроводу "Північний потік-2". Саме із цією вимогою глава польського уряду незабаром звернеться до нового німецького канцлера Олафа Шольца.



Матеуш Моравецький закликає зупинити "Північний потік-2" / Фото Getty Images

Польський прем'єр також припустив, що Олександр Лукашенко та Володимир Путін спеціально дестабілізують Захід. Роблять для того, щоб відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні.

Про те, що в Україні найвищий ступінь тривоги через загрозу Росії заявив і посол України в Німеччині. На думку дипломата, потрібно вести серйозніші санкції проти Кремля.

Посол також зауважив, що "Північний потік-2" мають зупинити назавжди. Газопровід є головною зброєю Кремля. Це те, про що нещодавно казав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Настав час обирати між залежністю від російського газу і підтримки України. На що німці не дуже охоче реагують і показують свою абсолютну беззубість перед Путіним.

Світова армія підтримуватиме Україну

В українському плані зі стримування Кремля є й військово-оборонний рівень. Найближчі партнери України – це одні з найкращих армій світу:

США;

Велика Британія;

Балтійські країни.

Україна залучатиме їх до підтримки. Зараз українських нацгвардійців відправили на охорону кордону з Білоруссю. Бійці Нацгвардії мають допомогти підрозділам Держприкордонної служби та Нацполіції контролювати ситуацію.

Важливо Найвищий ступінь тривоги, – посол України в Німеччині про нарощування військ Росії

Верховна Рада у разі необхідності дозволила бійцям застосувати зброю та бойову техніку. Вони тепер зможуть використовувати вогнепальну зброю, якщо гібридні війська будуть загрожувати нашим кордонам.