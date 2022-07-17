Всередині кремля відбуваються негативні для путіна зрушення, – Гудков

путін звільнив віцепрем'єра з оборонної промисловості та призначив замість нього дмітрія рогозіна. Це означає, що кремль до чогось готується.

Так вважає російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, загалом для "роскосмосу" нічого не зміниться. Однак потрібно бути готовим до нових подій, які можуть сколихнути країну та світ. На думку Гудкова, це може бути:

загальна мобілізація;

офіційне оголошення війни;

створення союзу з білоруссю;

вторгнення на Аляску.

"Не знаю, що, але це повинно бути щось екстраординарне. Тому що ніколи в історії росії не скликали парламент у такому поспіху та жорсткій обстановці, особливо у такий період", – додав він.

Однак після цього скликання нічого не відбулося, наголосив політик.

Це означає, що всередині кремля відбуваються негативні для путіна тектонічні зрушення,

– вважає Гудков.

Вони пов'язані із тим, що путін більше немає можливостей контролювати ситуацію.

путін звільнив рогозіна: які на нього плани у кремлі

путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки. Його призначили гендиректором держкорпорації 24 травня 2018 року.

За словами прессекратаря президента росії дмітрія пєскова, відставка Рогозіна з посади голови "Роскосмосу" не пов'язана з будь-якими претензіями до його роботи, він своєчасно отримає нове призначення.

російські ЗМІ пишуть, що рогозін найближчим часом має перейти на роботу до адміністрації російського президента. Посаду, яку він займе, ще обговорюють.

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