Кремлю потрібна перемога, – військовий пояснив, чи можливий в Україні "корейський" сценарій

Через ймовірну поразку плани Росії щодо України постійно змінюються. Заговорили й і про "корейський" сценарій.

Однак Збройні Сили України розбивають всі плани окупантів. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий та нардеп Роман Костенко.

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За його словами, в росіян можуть бути будь-які плани, яким ЗСУ запобігають. "Коли вони (росармія – 24 канал) за 3 дні хотіли окупувати всю Україну, ми розбили їм цей план наглухо", – наголосив Костенко.

Росія хоче показати силу своєї армії

Потім Росія вирішила, що їй потрібно зробити сухопутний "коридор" до Придністров'я, аби показати "перемогу". Одним із факторів вторгнення окупантів було те, що вони хотіли показати всьому світу, яка їхня армія сильна, аби потім впевненіше грати на світовій арені.

Їм (Кремлю – 24 канал) однозначно перемога потрібна. В цьому і є небезпека для нас,

– зауважив військовий.

У планах Росії зараз, як відзначив Костенко, хоча б долучити Донецьку і Луганську області та зробити "коридор" в Крим. Однак Україні потрібно і такий план розбивати. Українська армія намагається це зробити.

Україна – не Корея

Костенко пояснив, що у Північній та Південній Кореї люди були за різні політичні сили, тому вона й поділилася. У нас війна з Росією об'єднала людей. Лише одиниці несуть проросійський наратив.

"Ми – не Північна чи Південна Корея,. Ми – Україна. І зараз ми об'єднані як ніколи", – додав він.

Костенко розповів про "корейський" сценарій в Україні: дивіться відео