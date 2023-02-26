Ще надводний, а не підводний: голова Держприкордонслужби показав останнє фото крейсера "Москва"

Флагман російського чорноморського флоту крейсер "Москва" у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав штурм острова Зміїний. Тоді ж наші воїни зробили останнє фото цього корабля, коли він ще був надводним, а не пішов за всім відомим курсом.

В інтерв'ю журналістам голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів, що в перший день повномасштабного вторгнення отримав запис з острова, де прозвучала легендарна фраза "російський воєнний корабель, іди…" та фото крейсера "Москва". Це остання світлина корабля перед його затопленням у квітні минулого року.

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Останнє фото "Москви"

Сергій Дейнеко розповів, що останнє фото крейсера "Москва" було зроблене українськими воїнами о 14:55 24 лютого 2022 року біля острова Зміїний, який штурмував флагман чорноморського флоту. Світлину голова ДПСУ отримав о 17:58 і вона досі є в його телефоні.

Останнє фото "Москви" у телефоні Сергія Дейнеки / Фото "Української правди"

Чому автор фрази про корабель досі не відомий громадськості

Саме крейсер "Москва" послали за всім відомим курсом наші воїни. Однак спершу автором фрази вважали морського піхотинця Романа Грибова. Уже пізніше стало відомо, що посилам російський корабель не він, а прикордонник. Приписування авторства фрази Грибову стало своєрідною інформаційною операцією для безпеки справжнього автора, який тоді ще був у полоні.

Однак після повернення автора культової фрази з полону, його особа досі залишається в таємниці. Сергій Дайнеко пояснює це тим, що досі є певні безпекові питання, тож його особу не розривають.

І в мене є домовленість з ним, що поки вони не вирішаться, я не зроблю нічого, що поставило би його безпеку під сумнів,

– наголосив Дейнеко.

Також голова ДПСУ зазначив, що у полон після штурму Зміїного потрапили 80 осіб – військові та цивільні. Серед них 28 прикордонників, 12 з яких вдалося визволити, ще 16, на жаль, досі там.