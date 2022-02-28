Крик відчаю Путіна, – Огризко про "бойову готовність ядерної сили"

Росія планувала захопити територію України за 1 день, однак Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Володимир путін просто у відчаї, а тому взявся погрожувати ядерною зброєю.

Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. За його словами, насправді така погроза є безглуздою.

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"Заява Путіна про підвищену бойову готовність ядерної сили, на мою думку, це крик відчаю. Людина вже хапається за останній аргумент, який залишився. Однак його насправді теж немає", – зауважив Огризко.

Весь ідіотизм кремлівського болотного карлика… Він розуміє, що використання ядерної зброї – це самознищення і вирок самому собі,

– наголосив ексміністр.

Як зазначив Огризко, американці і британці чітко сказали, що поставлять Путіна на коліна.

Чи готові до цього США

"Не сумніваємось, що президент США вже давно прорахував ці речі, і американські військові зараз перебувають у належній формі. Їхні збройні сили, думаю, давно готові дати будь-яку відповідь на ці шизофренічні погрози", – запевнив Огризко.

За словами Огризка, погроза ядерною зброєю – це для Путіна остання стадія блефу і залякування, більше у нього козирів немає.

Огризко про залякування з боку Путіна: дивіться відео