Крики, паніка і тиснява: з'явились кадри перших хвилин пожежі у клубі Костроми

У ніч на 5 листопада у російському місті Кострома сталася масштабна пожежа. Там спалахнуло місцеве кафе.

У пожежі загинули щонайменше 13 людей. За підозрою в підпалі затримали військового, який нещодавно повернувся з України.

До теми Запустив ракетницю і втік: у кафе Костроми спалахнула пожежа – загинули вже 13 осіб

Що відбувалося у перші хвилини пожежі

Пожежа сталась у кафе "Полігон" (яке також називають нічним клубом). Воно належить місцевому депутату обласної думи від "Єдиної Росії" Іхтіяру Мірзоєву. Вогонь поширився на 3,5 тисячі квадратних метрів. З будівлі евакуювали 250 людей. Ще 15 осіб вивели з будинку поряд з кафе.

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Що відомо про пожежу в Костромі

Повідомлення про загоряння кафе "Полігон" надійшло о 2:37. Пожежу вдалося локалізувати лише через 2 години – о 4:23. Ускладнювалося все тим, що була загроза обвалення покрівлі. Ранг пожежі підвищили до третьої.

Після локалізації пожежі рятувальники розпочали розбір завалів на Нікітській вулиці, де розташований клуб.

Місцеві повідомляють, що один з відвідувачів запустив піротехніку у кафе після конфлікту. Внаслідок масової бійки постраждали двоє людей. Після цього один з учасників запустив ракетницю в опонента і втік. Зараз його розшукують. За непідтвердженою інформацією, це – 23-річний військовослужбовець Станіслав Іонкін.

Більшість відвідувачів закладу були в стані алкогольного сп'яніння

Існує також й інша версія, де йдеться, що підозрюваний декілька разів вистрілив у клубі з мисливської ракетниці, що призвело до пожежі.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що у "Полігоні" під час пожежі працювали лише 3 евакуаційні виходи, а ще 4 були замкнені. Тож пожежникам довелося виламувати двері, аби люди могли вийти з будівлі.

Також зазначили, що більшість відвідувачів закладу були в стані сп'яніння і самі заважали рятувальникам працювати. Внаслідок потужної пожежі в нічному клубі 15 людей загинули, ще близько 60 осіб постраждали.

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