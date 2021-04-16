Нашою метою є до 2024 року відремонтувати всі дороги державного значення, – Криклій

В Україні вже почали проєкт "Велике будівництво", згідно з яким будують та ремонтують об'єкти інфраструктури. На 2021 рік плани – досить амбітні.
Джерело:24 канал
Наразі підготували проєктні документи і виділили фінансування. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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За його словами, на ситуацію впливає коронакриза. Але, попри неї, в Україні підтримують амбітний рівень – 6,5 тисяч кілометрів доріг. З них у 2021 році буде:
- 4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення;
- 2 тисячі кілометрів доріг – в обласних державних адміністраціях місцевого значення.
Міністр відзначив, що плани щодо "Великого будівництва" можуть бути ще амбітнішими.
Наша мета до 2024 року – щоб всі дороги державного значення були відремонтовані, реконструйовані або добудовані,
– зазначив Криклій.
Він зауважив, що безпосередньо на "автодорівську" програму наразі виділили понад 50 мільярдів гривень. У планах – ще більше збільшити фінансування.
Що відомо про "Велике будівництво" в Україні
- Це спільний проєкт президента України та уряду, який анонсували у 2019 році.
- Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури всією Україною.
- Проєкт втілюють за бюджетні гроші, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також – надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.